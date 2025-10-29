Ροδόπη: Άγρια χτυπημένος με μπαστούνι στο κεφάλι ο 82χρονος που δολοφονήθηκε από τον γιο του
Με σοβαρά προβλήματα ο 51χρονος δράστης
Νεκρός, πεσμένος μπρούμυτα και με τραύματα σε τρία σημεία του κεφαλιού του εντοπίστηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας άνδρας ηλικίας 82 ετών στη Ροδόπη.
Ο θάνατος του σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του, αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή. Τα χτυπήματα στο μέτωπο, το τριχωτό της κεφαλής και στη δεξιά κροταφική χώρα, τα προκάλεσε ο γιος του με μπαστούνι.
Ο δράστης της πατροκτονίας, βρέθηκε από αστυνομικούς μέσα στο σπίτι στην περιοχή του Πολύανθου στην Ροδόπη και όπως διαπιστώθηκε πάσχει από σχιζοφρένεια. Ο δράστης οδηγήθηκε για ακούσια νοσηλεία στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
