Ρέθυμνο: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης

Συλλήψεις δύο ατόμων πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν δύο άνδρες σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ηλικίας 27 και 60 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και αγροτική περιοχή ιδιοκτησίας των συγκεκριμένων προσώπων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 2 μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκαν αποξηραμένα στελέχη δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους (780) γραμμαρίων, πιστόλι με γεμιστήρα, κυνηγετική καραμπίνα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Στη δεύτερη υπόθεση αποκαλύφθηκαν δύο φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στον ίδιο δήμο, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Από το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι με φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν συνολικά τριάντα οχτώ δενδρύλλια ύψους έως 1,5 μέτρο στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία, αφού εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ και για τις δύο υποθέσεις η προανάκριση αυτών διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.