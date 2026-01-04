Ρέθυμνο: 32χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας χλωρίνη

Μία 32χρονη στο Ρέθυμνο επιχείρησε το βράδυ του Σαββάτου να θέσει τέλος στη ζωή της, πίνοντας χλωρίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr, η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από συγγενικά της πρόσωπα που αντιλήφθηκαν το περιστατικό. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές πράξεις, ενώ λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε από το νοσοκομείο χωρίς συνοδεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συγγενικά της πρόσωπα την εντόπισαν λίγο αργότερα και, μετά από συζήτηση, η 32χρονη συμφώνησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.