Συνελήφθη 43χρονος στο Ρέθυμνο επειδή πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη

Συνελήφθη κατηγορούμενος για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ στο Ρέθυμνο. Η σύλληψη έγινε χθες 29/12 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, όταν βραδινές ώρες της 28/12 ανήλικη μεταφέρθηκε με συμπτώματα μέθης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η ανήλικη είχε προμηθευτεί αλκοολούχο ποτό από κατάστημα μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας 43χρονου. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.