Ρέντη: 18χρονος σερβιτόρος παρενόχλησε 11χρονη σε καφετέρια – Ακινητοποιήθηκε από τον πατέρα της και συνελήφθη

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 18χρονο αλλοδαπό στου Ρέντη, ο οποίος παρενόχλησε 11χρονη σε καφετέρια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η 11χρονη βρισκόταν σε καφετέρια στου Ρέντη, όταν ο 18χρονος σερβιτόρος άρχισε να της κάνει άσεμνες χειρονομίες και να της επιδεικνύει επίμαχα σημεία του σώματός του.

Τότε, το κορίτσι έτρεξε στους γονείς του που βρίσκονταν έξω από την καφετέρια και τους είπε τι είχε συμβεί. Ο πατέρας της 11χρονης ακινητοποίησε τον σερβιτόρο και κάλεσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.