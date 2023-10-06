Ράγισαν και οι «πέτρες» στο «ύστατο χαίρε» στον Γιάννη Ιωαννίδη – Απαρηγόρητη η οικογένειά του (pics)

Ο Γιάννης Ιωαννίδης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά και την οικογένεια του να είναι απαρηγόρητη.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στα κοιμητήρια της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη καθώς θέλησε να πει το δικό του αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή.

Το φέρετρο του θρυλικού Έλληνα κόουτς σκεπάζει η σημαία του Άρη. Στην κηδεία βρίσκονται μεταξύ άλλων άνθρωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, σύσσωμος ο Άρης, ενώ η ΕΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ και πολλοί επώνυμοι και μη έχουν στείλει στεφάνια.

Ο κόσμος κρατούσε κίτρινα λουλούδια ενώ δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους για την απώλεια του πολυνίκη κόουτς.

Με δάκρυα στα μάτια και συντετριμένες αποχαιρέτησαν τον δικό τους άνθρωπο η σύζυγος του Γιάννη Ιωαννίδη και η κόρη του, Θεοδώρα – Ελένη, η οποία μάλιστα συγκλόνισε με τον επικήδειο λόγο της κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης, στον Άγιο Ιωάννη Βούλας.

«Δεν είμαι μόνη μου. Εδώ είμαστε όλοι για να σου φωνάξουμε πόσο πολύ σε αγαπάμε και τι θα σημαίνεις πάντα για την οικογένειά σου, για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό, για όλη την Ελλάδα. Έφυγες νωρίς και ένδοξα μπαμπά. Έφυγες με γενναιότητα, όπως έκανες σε όλη σου τη ζωή. Στάθηκες στις επάλξεις, πολέμαγες σαν θηρίο, δεν φοβόσουνα κανέναν και τίποτα. Και τώρα που σε αποχαιρετάμε πάλι αγέρωχο σε βλέπω μπροστά μου.

Θρηνούμε που σε χάσαμε, μα χαιρόμαστε γιατί ζήσαμε μαζί σου, βαδίσαμε στις στράτες που μας χάραξες, ακολουθούσαμε τις οδηγίες που μας έδινες. Κοουτσάρα μου θα σου πω κάτι, το παιχνίδι δεν τελείωσε, πήρες απλά ένα τάιμ άουτ για να το συνεχίσεις στα ουράνια γήπεδα.

Ένα τραγούδι της αγαπημένης σου Μαρινέλλας λέει ‘καμιά φορά να αλλάξω ουρανό μα δεν υπάρχουν δρόμοι’. Εσύ μπαμπά μου τους βρήκες αυτούς τους δρόμους», είπε η κόρη του «Ξανθού».

Στο Κοιμητήριο Θέρμης βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ιωαννίδη. «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Ιωαννιδη, ενός από τους πατέρες του ελληνικού μπάσκετ που με τις προσπάθειές του, ιδιαίτερα με τα τρία συνεχόμενα Final Four του Άρη, στα οποία πρωταγωνίστησε σαν προπονητής, ενέγραψε στη γενιά μας, στο dna μας την αγάπη για το μπάσκετ. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, γιατί αυτός, ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αυτή η γενιά, ήταν αυτοί που έκαναν τον ελληνικό λαό να αγαπήσει αυτό το άθλημα».

Γιάννης Ιωαννίδης: Τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Αλεξάνδρειο

Ησορός του Γιάννη Ιωαννίδη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα το απόγευμα της Παρασκευής στο «Αλεξάνδρειον Μέλαθρον».

Ο «Ξανθός» βρέθηκε για τελευταία φορά στο «σπίτι» του εκεί όπου μεγαλούργησε και έχτισε τη μεγάλη μπασκετική αυτοκρατορία του Άρη που κράτησε χρόνια λίγο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία.

Μάλιστα στο Παλαί Ντε Σπορ ήταν και ο Νίκος Γκάλης ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του την ώρα που έφτασε η σορός του Γιάννη Ιωαννίδη.

«Είχε όραμα από μικρό παιδί να κάνει τον Άρη μεγάλη ομάδα και τα κατάφερε» ανέφερε ο κ. Γκάλης, που είπε ότι είχε τον Γιάννη Ιωαννίδη σαν μεγάλο αδελφό.

“Είναι μεγάλη η συγκίνηση. Αν μπορούσα να χαρακτηρίσω τον Γιάννη με μία κουβέντα, θα έλεγα ότι ήταν άντρας. Ό,τι είχε να σου πει στο έλεγε απευθείας στο πρόσωπό σου. Είε όραμα από μικρό παιδί να κάνει τον Άρη μεγάλη ομάδα και το κατάφερε. Τον είχα σαν μεγάλο αδερφό. Έβαζε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

Είναι δύσκολη μέρα και για εμένα και για όλους τους Αρειανούς. Θέλω να ευχηθώ συλλυπητήρια, στην οικογένειά του. Ήταν δάσκαλος, μας έδινε πολλές συμβουλές. Είχαμε πάρα πολλές καλές στιγμές μαζί, πολλές χαρές και πολύ λίγες λύπες. Είναι αλήθεια, ούτε εγώ, ούτε εκείνος μπορούσαμε την ήττα. Μπορεί μερικοί να τον κατηγορούσαν για τον τρόπο του, αλλά όπως σας είπα ήταν ευθύς και αυτό το σεβόμουν”, ανέφερε ο Νίκος Γκάλης στα ΜΜΕ που βρίσκονταν εκεί.

Σύσσωμη η μπασκετική οικογένεια του Άρη βρισκόταν στο Παλέ για να τιμήσει τη μνήμη του «Ξανθού», ενώ οι παίκτες του Άρη κρατούσαν κίτρινα λουλούδια αλλά και όλα τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα που πρόσθεσε ο «Ξανθός» στο παλμαρέ των «κιτρινόμαυρων».

Το παρών έδωσε σύσσωμη η ομάδα και η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης και μεταξύ άλλων ο επίτροπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο Βασίλης Λυπηρίδης, ο Νίκος Φιλίππου, ο Γιώργος Δοξάκης, ο πρόεδρος του ΑΣ, Λευτέρης Αρβανίτης και πολλοί ακόμα.

