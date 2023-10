Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2023 απονεμήθηκε στη Narges Mohammadi για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν αλλά και για τον ακτιβισμό υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας.

Nobel Prize Laureate Narges Mohammadi is an incredible brave human rights defender. In 2021, when she was momentarily out of prison, I had the honor to moderate a talk with her on Clubhouse. She was relentlessly outspoken. May she be released. And read her book, White torture. pic.twitter.com/rPJOeBQqB8