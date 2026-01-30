“Ράγισαν” καρδιές στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ – Σήμερα και αύριο οι κηδείες των “αετοπούλων” (βίντεο)

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς, φίλοι και συνοπαδοί, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας.

Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Φίλαθλοι άναψαν πυρσούς για να τους υποδεχτούν την ώρα που έφτασαν στο γήπεδο, ενώ φώναζαν «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», με τη νύχτα να γίνεται μέρα έξω από το γήπεδο και τη θλίψη να ξεχειλίζει.

Η κατάσταση των τριών τραυματιών

Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται από χθες δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο χθεσινοβραδινό ματς απέναντι στη Λιόν.

Όπως ενημέρωσε, χθες το απόγευμα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Σύμφωνα με το Star, o 20χρονος Κώστας που έχει τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα στο σώμα, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Υποβλήθηκε σε επαναληπτική ολόσωμη αξονική τομογραφία και εντοπίστηκε ότι φέρει κάποιες μικρές εγκεφαλικές κακώσεις που για την ώρα τουλάχιστον δεν χρήζουν χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Ο 28χρονος Μάριος που ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένος έκανε εισαγωγή προληπτικά στη χειρουργική κλινική για 48ωρη παρακολούθηση, καθώς τόσο το τράνταγμα από το τροχαίο όσο και η αεροδιακομιδή ενέχουν κινδύνους.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star στη Ρουμανία, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 20χρονος Κώστας και ειδικότερα η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε την παρουσία σημαντικού οιδήματος του νωτιαίου μυελού κοντά στον αυχένα, κι έτσι οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργείο.

Αν και δεν εμφάνιζε κάποιο σύμπτωμα παράλυσης, υπήρχε κίνδυνος νευρολογικής επιδείνωσης. Αυτό ήταν που προβλημάτισε τους γιατρούς που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκή και ο 20χρονος πλέον βρίσκεται σε καταστολή -διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας- καθώς απαιτείται πλήρης ακινησία.

Οι μέχρι στιγμής εξετάσεις και οι ενδείξεις που έχουν οι γιατροί μετά το χειρουργείο είναι καλές, κι έτσι τις ακόμα και σήμερα θα επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν.