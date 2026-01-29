Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το C-130 με τις σορούς των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το C-130 που μετέφερε τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 29/1 το C-130 που ξεκίνησε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας έφτασε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας τις επτά σορούς των άτυχων φιλάθλων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διαδρομή που θα ακολουθήσει η πομπή με τις επτά σορούς θα είναι η εξής: Αεροδρόμιο, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη, Κων. Καραμανλή, Κλεάνθους με τελικό προορισμό την Τούμπα.

Πριν από αυτό, στο αεροδρόμιο της πόλης της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε τρισάγιο για τα αδικοχαμένα παιδιά από τον μητροπολίτη Ιωάννη του Μπανάτ.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Στο “Παπαγεωργίου” οι 2 τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν περίπου στις 2 το μεσημέρι, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.