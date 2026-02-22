Ραφήνα: “Χτύπημα” του Λιμενικού σε κύκλωμα ναρκωτικών – Συνελήφθη ένας 23χρονος

Στα χέρια του Λιμενικού βρίσκεται 23χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στην Ραφήνα και άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία διενεργήθηκαν δύο ταυτόχρονες έρευνες σε διαμερίσματα, παρουσία δικαστικών λειτουργών, στη Ραφήνα και στην Ηλιούπολη.

Στην περιοχή της Ραφήνας, εντοπίστηκε ο 23χρονος να εξέρχεται της οικίας του και σε σωματικό έλεγχο, βρέθηκε να κατέχει έναν τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 2,73 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ, καθώς και κλειδιά οικίας, τα οποία αντιστοιχούν σε διαμέρισμα στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του στη Ραφήνα, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «TOBY», όπου βρέθηκαν:

-τρεις (3) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων (4 γρ.),

-μία (1) νάιλον συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους τριών γραμμαρίων και οκτώ δεκάτων του γραμμαρίου (3,8 γρ.),

-ένα κουταλάκι με υπολείμματα κοκαΐνης,

-μία (1) ζυγαριά ακριβείας,

-δύο (2) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-το χρηματικό ποσό 1.915 ευρώ και το χρηματικό ποσό των εξήντα (60£) λιρών Αγγλίας.

Στη συνέχεια, τα στελέχη ΠΟΔΙΝ και Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετέβησαν στην οικία της Ηλιούπολης και προέβησαν σε νόμιμη έρευνα, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «BRAT», κατά την οποία βρέθηκαν:

-πλήθος από νάιλον σακουλάκια επιμερισμού.

-τριανταπέντε (35) αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) συνολικού μικτού βάρους τριάντα επτά γραμμαρίων και ενενήντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (37,91 γρ.),

-ένα (1) σακουλάκι με κοκαΐνη μικτού βάρους δέκα γραμμαρίων και είκοσι έξι εκατοστών αυτού (10,26 γρ.),

-ένα πλαστικό δοχείο ανάμιξης που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους δεκαπέντε γραμμαρίων και δεκαεννέα εκατοστά του γραμμαρίου (15,19 γρ.),

-δύο νάιλον συσκευασίες στεγανοποίησης και μεταφοράς με υπολείμματα κάνναβης,

-ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης,

-ένας σουγιάς με υπολείμματα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

-ένα πλαστικό δοχείο ανάμειξης με υπολείμματα ουσίας,

-δύο κενά φυσίγγια τσιγάρων,

-μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,