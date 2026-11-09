Νίκαια: Συνελήφθη 36χρονος για άσκοπους πυροβολισμούς – Σημάδευε τους αστυνομικούς με καραμπίνα

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. και της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 36χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 3-11-2026 περιπολούντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή της Νίκαιας, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άνδρα που προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς.

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Ανωτέρω αστυνομικοί, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., μετέβησαν άμεσα στο εν λόγω σημείο, όπου αφού ανηύραν -5- κάλυκες, εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο τον 36χρονο να κρατάει καραμπίνα.

Ο 36χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει ενώ σημάδευε με την εν λόγω καραμπίνα τους αστυνομικούς, οι οποίοι λαμβάνοντας όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίστασή του και κατέσχεσαν την καραμπίνα, με -6- φυσίγγια εντός αυτής και ένα στη θαλάμη.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγιο καραμπίνας και σουγιάς.

Στη συνέχεια σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-5- καραμπίνες,

περίστροφο με φυσίγγιο,

-999- γραμμ. κάνναβης,

πλήθος από αναδιπλούμενους σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα και ξίφη,

-3- βέλη τόξου,

-78- φυσίγγια και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.