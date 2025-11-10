Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από αναφορές πολιτών

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Κυψέλη, ύστερα από αναφορές πολιτών για πυροβολισμούς.

Αστυνομικές δυνάμεις γύρω στις 22:45 έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν έξι κάλυκες, χωρίς ωστόσο να βρουν κάποιο άτομο που να έχει τραυματιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.


Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ