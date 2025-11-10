Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Κυψέλη, ύστερα από αναφορές πολιτών για πυροβολισμούς.

Αστυνομικές δυνάμεις γύρω στις 22:45 έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν έξι κάλυκες, χωρίς ωστόσο να βρουν κάποιο άτομο που να έχει τραυματιστεί.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.





