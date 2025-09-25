Ηλιούπολη: Πυροβόλησαν είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/9 στην οδό Χαλκοκονδύλη, στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι που κινούνταν με δίκυκλο σταμάτησαν μπροστά από διώροφη πολυκατοικία και άνοιξαν πυρ προς την είσοδο του κτιρίου.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στην πρόσοψη, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις οπές, δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση, κατευθυνόμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο της Σήμανσης για τη συλλογή στοιχείων.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια και την ταυτότητα των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ένα από τα σενάρια που ερευνώνται είναι στόχος των πυροβολισμών να ήταν ο ένοικος της οικίας.

Το περιστατικό, πάντως, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι μιλούν για πρωτόγνωρη ένταση και δηλώνουν ανήσυχοι για την ασφάλεια στην περιοχή.