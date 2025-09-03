Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο

Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.

Αναλυτικά:

Από Ω/18:00/02-09-2025 έως Ω/18:00/03-09-2025 εκδηλώθηκαν 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις ( 3 ).

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

