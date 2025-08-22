Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ

Πυρκαγιές σε Γρεβενά και Δράμα: Συνεχείς επιχειρήσεις κατάσβεσης

Βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, με ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών και στο Παρανέστι Δράμας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε εστίες με διάσπαρτους καπνούς.

Στο Περιβόλι Γρεβενών η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τ, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

