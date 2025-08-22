Φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 22/8 σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.
Επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Πού υπάρχει σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
Αναλυτικότερα οι περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 (πορτοκαλί), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, είναι:
Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, περιοχές της Εύβοιας, Λάρισα, Αχαΐα, Αρκαδία, Χανιά.
Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο επικινδυνότητας 3 βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
