Φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 22/8 σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Πού υπάρχει σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αναλυτικότερα οι περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 (πορτοκαλί), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, είναι:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, περιοχές της Εύβοιας, Λάρισα, Αχαΐα, Αρκαδία, Χανιά.