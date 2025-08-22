Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:36

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 22/8 σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού υπάρχει σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αναλυτικότερα οι περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο επικινδυνότητας 4 (πορτοκαλί), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, είναι:

Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, περιοχές της Εύβοιας, Λάρισα, Αχαΐα, Αρκαδία, Χανιά.

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο επικινδυνότητας 3 βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)

Ένα διαστημικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς, εκτοξεύθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ένα πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα […]