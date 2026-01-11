Πυρκαγιά σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στη Λαμία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα (βίντεο+φωτογραφίες)

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στη νότια Λαμία, στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με το lamiareport, οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠΥ Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και το γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. όπου οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, τον οποίο είχε τρέξει να βοηθήσει και ο γιος του που διέμενε κοντά.

Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει πολύ καπνό, παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.

Οι πληροφορίες του LamiaReport κάνουν λόγο για πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς το σπίτι στο εσωτερικό του καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επικεφαλής της επιχείρησης ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας Αντιπύραρχος Γιώργος Κρεμμύδας, ο οποίος μίλησε στο LamiaReport για το συμβάν.