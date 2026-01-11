Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας
Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου σε υπόγειο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Βυζαντίου Στέφανου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.
Από το κτίριο έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα, ενώ η οδός Βυζαντίου είναι κλειστή από το ύψος της Πατησίων έως την οδό Τσίλλερ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις