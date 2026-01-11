Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:30

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 11 Ιανουαρίου σε υπόγειο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Βυζαντίου Στέφανου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.

Από το κτίριο έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα, ενώ η οδός Βυζαντίου είναι κλειστή από το ύψος της Πατησίων έως την οδό Τσίλλερ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

