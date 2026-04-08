Πύργος: Συνελήφθη ένα άτομο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικές ύλες

Στη σύλληψη ενός ατόμου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικές ύλες προχώρησαν οι Αρχές στον Πύργο.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί εκρηκτικών υλών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του και σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-118- γραμμάρια κάνναβης διαμοιρασμένα σε -14- συσκευασίες,

-1- αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός

-1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα

-1- μαχαίρι και -1- αναδιπλούμενος σουγιάς

-1- κροτίδα και

-2- κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.