Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθη ένα άτομο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικές ύλες

Πύργος: Συνελήφθη ένα άτομο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικές ύλες
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στη σύλληψη ενός ατόμου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και εκρηκτικές ύλες προχώρησαν οι Αρχές στον Πύργο.

Συγκεκριμένα, εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί εκρηκτικών υλών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του και σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-118- γραμμάρια κάνναβης διαμοιρασμένα σε -14- συσκευασίες,
-1- αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός
-1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα
-1- μαχαίρι και -1- αναδιπλούμενος σουγιάς
-1- κροτίδα και
-2- κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ