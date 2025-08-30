Πύργος: Απίστευτο περιστατικό με κλοπή παπουτσιών από Ρομά – Άφησαν τα παλιά τους παπούτσια και έφυγαν με καινούργια
Εξαφανίστηκαν με καινούργιο ζευγάρι παπούτσια
Ένα απίστευτο περιστατικό κλοπής συνέβη στον Πύργο με δράστες Ρομά που μπήκαν με παλιά παπούτσια και… έφυγαν με καινούργια.
Σύμφωνα με το Patrisnews.gr, οι δράστες έβγαλαν τα… παλιά τους παπούτσια, φόρεσαν καινούρια -που πουλούσε το κατάστημα- από τα ράφια και στη θέση τους άφησαν τα χρησιμοποιημένα.
Σαν να μην τρέχει τίποτα, έφυγαν από το σούπερ μάρκετ με το νέο τους… «απόκτημα» στα πόδια, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πελατών και εργαζομένων. Το προσωπικό αντιλήφθηκε τη παράνομη πράξη τους αργότερα, όταν βρήκε τα εγκαταλελειμμένα παπούτσια στη θέση του εμπορεύματος.
