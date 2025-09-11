Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά – Τραυματίστηκε ένα άτομο

Το σημείο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά – Τραυματίστηκε ένα άτομο
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στο κέντρο του Πύργου.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην οδό Έλληνος Στρατιώτη, κοντά στο στρατόπεδο της ΣΕΤΤΗΛ με τα εμπλεκόμενα άτομα να μετατρέπουν το σημείο σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με το Patrisnews ένα άτομο τραυματίστηκε από την συμπλοκή, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ απέτρεψαν τα χειρότερα.

