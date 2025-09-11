Πύργος: Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά – Τραυματίστηκε ένα άτομο
Το σημείο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης
Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11/9 στο κέντρο του Πύργου.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην οδό Έλληνος Στρατιώτη, κοντά στο στρατόπεδο της ΣΕΤΤΗΛ με τα εμπλεκόμενα άτομα να μετατρέπουν το σημείο σε πεδίο μάχης.
Σύμφωνα με το Patrisnews ένα άτομο τραυματίστηκε από την συμπλοκή, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ απέτρεψαν τα χειρότερα.
