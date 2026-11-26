Το Βερολίνο πιέζει για μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ η Αθήνα και άλλες 16 πρωτεύουσες ζητούν να προστατευθούν τα κονδύλια για τους αγρότες και τις περιφέρειες. Οι δύο πλευρές προσήλθαν με διαφορετικές απαιτήσεις στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου οι «27» διαπραγματεύονται τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034. Παράλληλα συζητούν πώς θα καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2027. Η Σύνοδος συνεχίζεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τις διαφωνίες για το ύψος και την κατανομή των δαπανών να παραμένουν ανοιχτές.

Το Βερολίνο ζητά νέες περικοπές

Η Κομισιόν παρουσίασε τον Ιούλιο του 2025 πρόταση που πλησιάζει τα 2 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Το σχέδιο συμβιβασμού που κατέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προβλέπει ανώτατο όριο δεσμεύσεων 1,58 τρισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025. Ο Κόστα επιχειρεί να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την άμυνα, περιορίζοντας παράλληλα την αύξηση των εισφορών των κρατών-μελών.

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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι το συνολικό ύψος των δαπανών παραμένει υπερβολικό. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Οι επτά χώρες πιέζουν για περαιτέρω εξοικονόμηση, με μέρος των περικοπών που ζητούν να αφορά την πολιτική συνοχής, από την οποία χρηματοδοτούνται έργα και προγράμματα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Τι διεκδικεί η Ελλάδα για αγρότες και περιφέρειες

Η Ελλάδα συμμετέχει στους «Φίλους της Συνοχής», την ομάδα των 17 χωρών που θέλει να διατηρήσει ισχυρή τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διαμήνυσε ότι η Ρώμη δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία που θα την υποχρεώνει να συνεισφέρει περισσότερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ θα λαμβάνει λιγότερους πόρους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κόκκινη γραμμή της Αθήνας τις νέες περικοπές στην ΚΑΠ και την πολιτική συνοχής. Υπενθύμισε επίσης την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G ως πιθανή πηγή νέων εσόδων. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, εκτιμώντας ότι, αν χαθεί αυτό το περιθώριο, οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετά κράτη-μέλη θα δυσκολέψουν τη συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το νέο δάνειο για την Ουκρανία και η ένσταση της Τσεχίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πρόσθετο δάνειο έως 45 δισ. ευρώ για το 2027, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ποσό θα προστεθεί στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027 και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την πρόταση, μπορεί να καλύψει σχεδόν τα δύο τρίτα του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά.

Η διαφωνία αφορά και το αν η στήριξη του Κιέβου θα συνδεθεί με τη συμφωνία για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ζητά χωριστή διαπραγμάτευση, ώστε η χρηματοδότηση της Ουκρανίας να μην αποτελέσει προϋπόθεση για την έγκριση του επταετούς σχεδίου. Η Μελόνι, από την πλευρά της, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο και ζήτησε να αποφευχθεί η επέκταση του πολέμου στη Μεσόγειο.