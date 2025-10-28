Ψέριμος: Οι δύο μαθητές παρέλασαν μαζί με παιδιά από το Περιστέρι (Βίντεο)

Οι δύο μαθητές της Ψερίμου έκαναν παρέλαση για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μαζί με μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου.

Στο πανέμορφο νησί της Ψερίμου ταξίδεψε και ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, που συνόδευσε τους μαθητές, με τους γονείς τους.

Οι μαθητές από το Περιστέρι στάθηκαν δίπλα στους δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, το οποίο φέτος, ύστερα από 15 χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».