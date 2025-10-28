Αγρίνιο: Τυφλός μαθητής κράτησε τη σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (Βίντεο)

Συγκινητικές στιγμές έζησε σήμερα, Τρίτη (28/10) η Γαβαλού του Αγρινίου, διότι σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ήταν ο τυφλός μαθητής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου του χωριού, Ιωάννης Παπαθανασίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) & Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία).

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες», σημειώνει ο κ. Δανιάς».