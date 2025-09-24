Άνοιξε ο σταθμός του μετρό “Ευαγγελισμός” – Γιατί είχε κλείσει
Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση
Άνοιξε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης 24/9 ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός», που είχε τεθεί νωρίτερα εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η εξέλιξη ήρθε λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού.
Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις