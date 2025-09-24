iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Άνοιξε ο σταθμός του μετρό "Ευαγγελισμός" – Γιατί είχε κλείσει
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό “Ευαγγελισμός” – Γιατί είχε κλείσει

Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό “Ευαγγελισμός” – Γιατί είχε κλείσει
EUROKINISSI/ΕΦΗ ΣΚΑΖΑ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:28

Άνοιξε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης 24/9 ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός», που είχε τεθεί νωρίτερα εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η εξέλιξη ήρθε λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού.

Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.

ΕΛΛΑΔΑ

