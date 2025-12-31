Προσοχή τώρα τις γιορτές – Διαρρήκτης καταγράφεται να βγαίνει από σπίτι στην Παιανία (βίντεο)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει περιστατικό διάρρηξης στην περιοχή της Παιανίας, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης κατοίκου στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να πηδά τη μάντρα κατοικίας και να απομακρύνεται, λίγα λεπτά αφότου –όπως καταγγέλλεται– είχε εισέλθει στο σπίτι.

Η κάτοικος, εμφανώς αγανακτισμένη, αναφέρει στην ανάρτησή της:

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Αυτός εδώ 18:18 πήδηξε από το πλάι του σπιτιού μου στην Παιανία, που σημαίνει ότι 18:16 ήταν μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα. ΠΡΟΣΟΧΗ!».

Σύμφωνα με όσα διακρίνονται στο οπτικό υλικό, ο διαρρήκτης δεν φαίνεται να δρα μόνος. Τη στιγμή που εγκαταλείπει τον χώρο, λίγο πιο κάτω τον περιμένει ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο, όπως φαίνεται στο βίντεο, είχε περάσει από το σημείο τουλάχιστον άλλη μία φορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έσπασε τη μπαλκονόπορτα και εισήλθε στην κατοικία την ώρα που οι ένοικοι απουσίαζαν.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ειδικά την περίοδο των εορτών, όταν πολλοί πολίτες λείπουν από τα σπίτια τους για ταξίδια ή οικογενειακές επισκέψεις. Οι Αρχές συνιστούν επαγρύπνηση και άμεση ενημέρωση σε κάθε ύποπτη κίνηση.

Γιορτές με ασφάλεια: Πώς να προστατευτούν οι πολίτες από κλοπές και ληστείες την εορταστική περίοδο

Η εορταστική περίοδος είναι συνδεδεμένη με χαλάρωση, μετακινήσεις και κοινωνικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και μια περίοδο αυξημένου κινδύνου για κλοπές, διαρρήξεις και απάτες, ακριβώς επειδή αλλάζει η καθημερινή μας ρουτίνα.

Με βάση την εμπειρία της καθημερινότητας και όσα καταγράφονται στους δρόμους, υπάρχουν ορισμένα απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Λίγη προσοχή στο σπίτι αρκεί

Πολλά περιστατικά αποτρέπονται με βασικές κινήσεις: να κλειδώνουμε πάντα καλά πόρτες και παράθυρα, ακόμη και για σύντομες απουσίες. Αν λείπουμε για μέρες, βοηθά να μη δείχνει το σπίτι εγκαταλελειμμένο – ένα φως με χρονοδιακόπτη ή η επίβλεψη από κάποιον γείτονα είναι συχνά αρκετά. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεται η δημοσίευση πληροφοριών για ταξίδια και απουσίες στα κοινωνικά δίκτυα, όσο αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις αγορές και τις μετακινήσεις

Η αυξημένη κίνηση σε καταστήματα και μέσα μεταφοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή. Κρατάμε τσάντες και πορτοφόλια κοντά μας, δεν μεταφέρουμε μεγάλα χρηματικά ποσά και δεν αφήνουμε αντικείμενα αξίας στο αυτοκίνητο, ακόμη κι αν πρόκειται να απομακρυνθούμε «για λίγο».

Επαγρύπνηση απέναντι στις απάτες

Ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών αυξάνονται και οι απόπειρες εξαπάτησης. Κανένας αξιόπιστος οργανισμός δεν ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων. Προσφορές, «δώρα» ή ειδοποιήσεις για επείγουσες πληρωμές χρειάζονται πάντα διπλό έλεγχο. Όταν κάτι μοιάζει ύποπτο, συνήθως είναι.

Ο ρόλος όλων μας

Η Αστυνομία ενισχύει τις περιπολίες, ωστόσο η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή στάση του καθενός. Η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών για ύποπτες κινήσεις μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις.

Οι γιορτές είναι για να τις ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία. Με λίγη προσοχή και συνεργασία, μπορούμε να περιορίσουμε τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τόσο τα σπίτια μας όσο και τους ανθρώπους γύρω μας. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους.

Χρήστος Σώκλας

Μέλος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών με ειδίκευση στην Εγκληματολογία