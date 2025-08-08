Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και TikToker – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες και διακίνηση ναρκωτικών. Μαζί του στην φυλακή πηγαίνει και ο 22χρονος φίλος του.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, οι οποίες διήρκησαν συνολικά εννέα ώρες, οι δύο άνδρες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης . Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.