Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη την Δευτέρα (19/1) θα γίνει η κηδεία της – Η τελευταία της επιθυμία

Την τελευταία της πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης (15/1) η πριγκίπισσα Ειρήνη έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της Σοφία, βασίλισσα της Ισπανίας.

Σήμερα θα τελεστεί νεκρώσιμη τελετή σε κλειστό κύκλο για τα μέλη της οικογένειας στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού της Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης. Αύριο, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Όμως, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα, στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι, δίπλα στον Κωνσταντίνο και τους γονείς της.

Παρών θα είναι τόσο η βασίλισσα Σοφία όσο και ο Φελίπε με τη Λετίθια καθώς είχαν εξαιρετικές σχέσεις με την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η ανακοίνωση για την κηδεία

«Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μ.μ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι. Από τις 08.00π.μ εως τις 10.30π.μ προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμένους αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Σύλλογο Οι Φίλιοι της Μουσικής, ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους.

Το 1986, η πριγκίπισσα Ειρήνη ίδρυσε την ανθρωπιστική οργάνωση «World in Harmony» (Κόσμος εν Αρμονία) η οποία είχε ως έδρα τη Μαδρίτη. Με την πάροδο του χρόνου, η οργάνωση επέκτεινε το αντικείμενό της βοηθώντας στη δημιουργία σχολείων και ιατρικών μονάδων σε χώρες της Αφρικής και της Νότιας Ασίας, ενώ παράλληλα υποστήριζε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ανέστειλε την λειτουργία του το 2023.