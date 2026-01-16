Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Αθήνα η κηδεία της –  Θα ταφεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη, η μικρότερη αδελφή της βασιλομήτορος Σοφίας της Ισπανίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, βυθίζοντας στο πένθος την ισπανική βασιλική οικογένεια και τα μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες.

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι η ταφή της

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η σορός της θα μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ταφή της στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Το πρόγραμμα του αποχαιρετισμού ξεκινά σήμερα με μια ιδιωτική τελετή για την οικογένεια στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού Ζαρζουέλα στη Μαδρίτη.

Αύριο, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η σορός της πρόκειται να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να αποτίσει φόρο τιμής.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, πριν η πομπή κατευθυνθεί προς τους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι για την τελευταία κατοικία της πριγκίπισσας.