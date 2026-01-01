Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Ψήφισε Εδώ
Πρέβεζα: Σοβαρός τραυματισμός ενός 65χρονου σε τροχαίο

Φέρει τραύματα στο κεφάλι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 65χρονος σε τροχαίο στην Πρέβεζα το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το ατύχημα σύμφωνα με το Epiruspost έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Αρχικά ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου του παρασχέθηκε η άμεση ιατρική βοήθεια.

Λόγω των τραυμάτων που έφερε, κυρίως στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

