Πρέβεζα: Σοβαρός τραυματισμός ενός 65χρονου σε τροχαίο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 65χρονος σε τροχαίο στην Πρέβεζα το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το ατύχημα σύμφωνα με το Epiruspost έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο οδόστρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου του παρασχέθηκε η άμεση ιατρική βοήθεια.

Λόγω των τραυμάτων που έφερε, κυρίως στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.