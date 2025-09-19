iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Πρέβεζα: 75χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη ναυαγοσώστρια 

Το περιστατικό συνέβη σε παραλία της περιοχής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 75χρονος από την Πρέβεζα που παρενόχλησε σεξουαλικά 22χρονη ναυαγοσώστρια σε παραλία της περιοχής.

Σύμφωνα με το prevezanews.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025) σε παραλία της περιοχής.

Σε βάρος του 75χρονου που συνέλαβαν αστυνομικοί στην Πρέβεζα για τη σεξουαλική παρενόχληση της νεαρής ναυαγοσώστριας σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

