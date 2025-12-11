Πώς θα κινηθούν τα μπλόκα των αγροτών την Παρασκευή στην Βόρεια Ελλάδα – Κλείνουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συνεχίζονται με ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα με τα τρακτέρ τους παραταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, τον Δερβένι και τα διόδια των Μαλγάρων.

Αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες τα μεγάλα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας θα ενωθούν και προχωρήσουν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, αν δεν καταφέρουν να αποκλείσουν το λιμάνι, θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σήμερα, οι κινητοποιήσεις συνδυάζουν αποκλεισμούς δρόμων με δράσεις στήριξης από πωλητές λαϊκών αγορών, που σήμερα το απόγευμα στις 16:30 διαθέτουν λαχανικά στους διερχόμενους οδηγούς ως μήνυμα συμπαράστασης.

Στο Δερβένι έγινε συμβολικός αποκλεισμός της οδού 13:00-14:00, ενώ στα διόδια Μαλγάρων, οι αγρότες συνεχίζουν τον περιοδικό αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, με σχέδια για δύο ώρες αποκλεισμού από τις 18:30, σε συνεννόηση με τη γενική τους συνέλευση.

Σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία, τα μπλόκα παραμένουν ενεργά:

Στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, από την 3η Δεκεμβρίου υπάρχει επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Βέροια.

Στον κόμβο Κουλούρας, θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων αύριο, με διανομή κομπόστας ροδάκινου στους οδηγούς.

Στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας και στις περιοχές Αλυσίδα (Δροσιά Πέλλας) και Σκύδρα, οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους.

Στην Πιερία, μπλόκα έχουν στηθεί στην είσοδο του Αιγινίου και στον κόμβο Βαρικού, με τους παραγωγούς να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δείχνει ότι οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι να πιέσουν για τα αιτήματά τους, χρησιμοποιώντας τόσο συμβολικούς όσο και πραγματικούς αποκλεισμούς, ενώ η αυριανή ημέρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για την πορεία των κινητοποιήσεων.