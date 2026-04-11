Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Μεγάλο Σάββατο – Τα δρομολόγια σε Μετρό, Τραμ και λεωφορεία

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγιά τους τα ΜΜΜ (Μετρό, Τραμ, λεωφορεία) το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Λεωφορεία και τρόλεϊ αναμένεται να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00, ενώ στο Μετρό, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρήσουν στις 23:00, ενώ στον ηλεκτρικό τα τελευταία δρομολόγια από Κηφισιά και Πειραιά θα πραγματοποιηθούν στις 22:20.

Για τον ηλεκτρικό (Γραμμή 1, Πειραιάς – Κηφισιά), οι τελευταίοι συρμοί θα φύγουν από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20, από το Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, από την Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, ενώ από την Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Στο Μετρό (Γραμμές 2 και 3), οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42, από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22 και από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Σε ό,τι αφορά το τραμ, στη Γραμμή 7 οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44 και από την Ακτή Ποσειδώνος προς το Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11. Στη Γραμμή 6, το τελευταίο δρομολόγιο από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα θα γίνει στις 22:00 και από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45. Για τις Γραμμές 6 και 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη, το τελευταίο δρομολόγιο από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29, από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28 και από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)