ΜΜΜ: Από σήμερα τίθενται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα (30.05), το νέο, σαφώς αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και τον περιορισμό της παραβατικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι σαρωτικές αλλαγές επηρεάζουν το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και ηλεκτρικό) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο εστιάζει στην κατακόρυφη αύξηση των διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες, θωρακίζοντας παράλληλα το σώμα των ελεγκτών αλλά και τις δημόσιες υποδομές.

«Τσουχτερά» πρόστιμα και κίνητρα συμμόρφωσης

Η διοίκηση των συγκοινωνιακών φορέων προχωρά σε αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών, με στόχο την τόνωση των δημόσιων εσόδων και την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης ανάμεσα στους επιβάτες.

Γενικό Πρόστιμο: Διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τα 72 ευρώ που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Μειωμένο Πρόστιμο: Για τους επιβάτες που δικαιούνται ειδικό κόμιστρο αλλά μετακινούνται χωρίς αυτό, η ποινή ορίζεται στα 50 ευρώ.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η νόμιμη και συστηματική χρήση των ΜΜΜ, το πλαίσιο προβλέπει τη μείωση του προστίμου κατά 50%, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα επιλέξει να εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυτεπάγγελτη δίωξη για επιθέσεις σε ελεγκτές

Μηδενική είναι πλέον η ανοχή απέναντι στα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Στο εξής, οποιοδήποτε περιστατικό βίας εναντίον εργαζομένων και ελεγκτών των ΜΜΜ θα διώκεται αυτεπάγγελτα από τις αρχές, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση μήνυσης από το θύμα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναγνωρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές πλήττουν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια του κοινού.

Κοινωφελής εργασία «διορθώνει» τους βανδαλισμούς

Για τους δράστες που προκαλούν φθορές σε οχήματα, σταθμούς και συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, επιστρατεύονται πλέον εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος της αποζημίωσης, οι δικαστικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν κοινωφελή εργασία. Οι παραβάτες θα υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στην αποκατάσταση των ζημιών, προσφέροντας εργασία στον καθαρισμό και τη συντήρηση των υποδομών που οι ίδιοι βανδάλισαν.

Ψηφιακό «μάτι» με Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην εποχή της high-tech επιτήρησης περνούν οι συγκοινωνίες, με την επιστράτευση έξυπνων συστημάτων ασφαλείας. Η αρχή έγινε ήδη πιλοτικά στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός», όπου εγκαταστάθηκε η πρώτη κάμερα νέας γενιάς που χρησιμοποιεί αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) πάνω από τις πύλες εισόδου.

Το σύστημα αναλύει τη συμπεριφορά των επιβατών για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων, και η απόδοσή του θα κρίνει την καθολική επέκταση της τεχνολογίας αυτής και στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου.