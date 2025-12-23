Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Γνωστός έγινε ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά.

«Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών βρίσκονται παρακάτω: