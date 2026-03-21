Πώς συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης – Οι καταγγελίες και το email με το σπάνιο Ευαγγέλιο

Από τα τέλη Φεβρουαρίου βρισκόταν στο στόχαστρο των αρχών ο γνωστός ιδιοκτήτης γκαλερί Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος διώκεται για βαριά αδικήματα μετά την σύλληψη του το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3).

Η έφοδος του ελληνικού FBI στην γνωστή γκαλερί στο Κολωνάκι ακολούθησε την επώνυμη καταγγελία ενός ιδιώτη, ο οποίος μάλιστα είχε στείλει και e-mail στην αστυνομία, με φωτογραφίες από διάφορους πίνακες ζωγραφικής που ισχυρίστηκε ότι ήταν πλαστοί.

Σύμφωνα με το Alpha, στις 6 Μαρτίου έγινε μια δεύτερη καταγγελία από διαφορετικό άτομο, το οποίο έλεγε σχεδόν τα ίδια με τον πρώτο. Στις 11 Μαρτίου, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες μέσω ειδικών ανακριτικών πράξεων.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου, νέα στοιχεία ενίσχυσαν την υπόθεση, αυτή τη φορά από Κύπριο βυζαντινολόγο και από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι καταγγελίες αφορούν Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο παρουσιάστηκε σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, μετά από εξέταση από ειδικούς, το συγκεκριμένο αντικείμενο φέρεται να είναι συλλεκτικό.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου κατ΄ επάγγελμα (κακουργημα)

Παράβαση δήλωσης μνημείου

Κατασκευή, έκθεση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα)

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Γώγος μιλώντας στο Mega είπε;

«Είναι πολύ νωρίς , εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και λάβαμε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει να απολογηθεί για τα πάντα και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική για αυτόν. Δεν είναι χαρούμενη διαδικασία αλλά είναι έτοιμος, ξέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα»

Υπενθυμίζετια πως μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Το χρονικό

Η δικογραφία παραπέμφθηκε στον ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη (24/3).

Η υπόθεση απασχόλησε τις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση.

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».