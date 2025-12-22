Πώς δρούσε η “άγουρη” συμμορία που είχε πλημμυρίσει σχολεία και γήπεδα με ναρκωτικά – Αποκαλυπτικές συνομιλίες

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των 12 συλληφθέντων που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς ακόμα και μέσα σε σχολεία της Αττικής.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, στην οποία εμπλέκονται και ανήλικοι, μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, που είχε γεμίσει με ναρκωτικά σχολεία και γήπεδα και διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε εκδρομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής ομάδας πίεζαν έντονα τους ανήλικους και τους απειλούσαν, προκειμένου εκείνοι να συμμορφώνονται με τις εντολές τους.

Μάλιστα, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, ένας από τους φερόμενους ως επικεφαλής απειλεί ανήλικο ότι θα υποστεί ξυλοδαρμό εάν δεν εγκαταλείψει άμεσα το σχολείο για να παραδώσει χρήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία περιοχών όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια, ενώ στα Χανιά της Κρήτης συνελήφθησαν δύο ακόμη ανήλικοι που φέρονται να πουλούσαν ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Οι αρχηγοί του κυκλώματος φέρεται να αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με εξευτελισμούς και επιθέσεις σε ανήλικα μέλη του κυκλώματος, ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Παράλληλα, είχε θεσπιστεί εσωτερικό «ποινολόγιο», που περιλάμβανε τόσο σωματικές τιμωρίες όσο και χρηματικές ποινές.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», ενώ υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, γνωστός ως «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Σημείο συνάντησης των μελών ήταν πάρκο της περιοχής, στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη επικοινωνούσαν κυρίως μέσω Instagram και Signal, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες, ενώ οι τιμές πώλησης φέρονται να ήταν 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, που περιγράφονται ως σκληροί διακινητές, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα «άτακτα» μέλη της οργάνωσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έσβηναν τσιγάρα στα σώματα των «απείθαρχων»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους διαλόγους που αλίευσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ακούγεται ένα από τα αρχηγικά μέλη να μιλά με έναν ανήλικο διακινητή.

Η συνομιλία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχηγός: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχηγός: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα @@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Αρχηγός: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν διακινητή που είναι ανήλικος:

Αρχηγικό μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ… το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μ… μη σου…

Ανήλικος: Όχι.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτο», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας:

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι αλβανικά… Ε;

Αρχηγός: Δεν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός: Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος στον οποίο δύο από τα μέλη της ομάδας συζητούν για το πώς θα μπορούσαν να «ξεπλύνουν» κάποια χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Μέλος 1: Ρε μπρο κοίτα θα σου πω εγώ απ’ ότι κατάλαβα χθες ο Σ. θα μου τα στείλει τα.. μέσω GR και θα τα τραβήξω εγώ.

Μέλος 2: Ρε μπρο κάπως να τα στείλω εγώ ρε να «ακατάληπτο» στοιχηματάκι… στοιχηματάκι… ναι τις μαλακίες εκεί της (όνομα εταιρείας στοιχηματισμού) για να τέτοιο για να κατάλαβες ότι… έχω τραβήξει…

Μέλος 1: Τα ‘χεις κερδίσει από τον τζόγο ναι ναι.

Μέλος 2: Ναι κατάλαβες; Να έχω κάπου να φαίνεται κατάλαβες; Να φαίνεται λίγο ΟΚ τα πράγματα.

Η έρευνα της Ασφάλειας Αττικής συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τη διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος σε ανήλικους και σχολικά περιβάλλοντα.