Κύκλωμα ναρκωτικών: Ανήλικα βαποράκια έκαναν αγοραπωλησίες μέσα σε σχολεία – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του «Φρατέλο» και του «Νίτσε»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν ακόμη και μέσα σε σχολικές μονάδες στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων έξι είναι ανήλικοι μαθητές που φέρονται να είχαν τον ρόλο των διακινητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε ύστερα από υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών κατά τη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής, όπου οι ανήλικοι φέρονται να πωλούσαν ναρκωτικές ουσίες σε συμμαθητές τους.

Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στο σχολικό περιβάλλον, καθώς διακινούσαν χασίς και κοκαΐνη και σε πλατείες των περιοχών Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ορισμένοι από τους ανήλικους υποστήριξαν κατά τη σύλληψή τους ότι προχώρησαν στη διακίνηση ναρκωτικών προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για την αγορά νέου κινητού τηλεφώνου.

Άλλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέλεξαν να τηρήσουν σιγή, επικαλούμενοι το «δικαίωμα της σιωπής».

Πρότειναν ουσίες «για χαλάρωση»

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι φέρονται να προσέγγιζαν πιθανούς πελάτες εντός του σχολείου. Όπως είπε, προσποιούνταν τους νέους μαθητές και προσκαλούσαν συνομηλίκους σε πάρτι, πριν προτείνουν ουσίες «για χαλάρωση» σε χαμηλή τιμή.

Ως φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης εμφανίζεται 20χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Φρατέλο», ο οποίος κατηγορείται και για οπλοκατοχή. Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, χρησιμοποιούσαν κωδικά ψευδώνυμα όπως «Πίπης», «Νίτσε», «Σόνι», «Νικολά», «Φαρούκ» και «Φέσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι ανήλικοι δρούσαν συστηματικά και στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου φέρονται να πουλούσαν ναρκωτικά σε συνομηλίκους τους. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος κινούνταν διακριτικά σε διάφορα σημεία των πλατειών, προσεγγίζοντας νεαρά άτομα.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες που χρησιμοποιούνταν ως χώροι απόκρυψης, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 28 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 4.800 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρα, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και μία σιδερογροθιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αποφυγή εντοπισμού, τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε τάπερ ή σε ειδικές κρύπτες μέσα στα σπίτια.

Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ., στους οποίους ενήλικα μέλη απειλούν ανήλικους διακινητές με ξυλοδαρμό σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης. Σε μία από τις συνομιλίες καταγράφεται ακόμη και περιστατικό βίας μεταξύ μελών της οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη χαρτογράφηση της λειτουργίας του κυκλώματος προκύπτει ότι υπήρχαν αυστηροί κανόνες πειθαρχίας, με επιβολή «προστίμων», σωματική βία και άλλες μορφές τιμωρίας για όσους δεν ακολουθούσαν τις εντολές.