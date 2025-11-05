Πόρτο Ράφτη: Σοβάδες έπεσαν σε σχολείο και τραυμάτισαν δύο μαθητές

Δύο παιδιά τραυματίστηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη όταν κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από το ταβάνι και έπεσαν στα κεφάλια τους. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα προβλήματα συντήρησης και ασφάλειας στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» κατήγγειλε «κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση» που αφήνουν τα σχολεία «να ρημάζουν». Όπως σημειώνεται, το περιστατικό συνέβη λίγες μέρες μετά τον έλεγχο του ΟΑΣΠ στις 27 Οκτωβρίου, κατά τον οποίο υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν ασφαλή.

Ο Σύλλογος ζητά άμεσο τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση ασφάλειας σε όλες τις σχολικές αίθουσες, καταγγέλλοντας την απαξίωση των σχολικών κτηρίων ως «επικίνδυνη και εγκληματική», και υπογραμμίζει ότι η πολιτεία «παίζει με τις ζωές παιδιών και εκπαιδευτικών».