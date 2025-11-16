Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Αλλαγές αναμένεται να έχουν τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τη Δευτέρα 17/11 λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 15/11/2025 έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, την Δευτέρα 17/11/2025 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής,Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου , από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημείωση:

Την Δευτέρα 17/11/2025 τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ».