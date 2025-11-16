Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Αλλαγές αναμένεται να έχουν τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τη Δευτέρα 17/11 λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ., για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο  15/11/2025 έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα  06:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, την Δευτέρα 17/11/2025  με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής,Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου , από το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημείωση:

Την Δευτέρα 17/11/2025 τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία όταν πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 16/11. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skynews τρεις άνδρες και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα «σοκαριστικό» και «καταστροφικό» τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα στην κομητεία Λάουθ το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία. […]