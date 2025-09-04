Πολύαιγος: Η καταγγελία για σχέδια δόμησης και η απόφαση που “θωρακίζει” το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδος

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η καταγγελία της Τοπικής Επιτροπής Μήλου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), σύμφωνα με την οποία θα ξεκινούσαν διαδικασίες που προμήνυαν οικοδομική δραστηριότητα στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας.

Τελευταία στιγμή όμως αυτό άλλαξε. Με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) το νησί κηρύχθηκε εξ ολοκλήρου ως αρχαιολογικός χώρος, όπως επισημάνθηκε την περασμένη Τετάρτη. Έτσι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η θεσμική θωράκιση ενός από τα πιο εντυπωσιακά και παρθένα νησιά του Αιγαίου.

Ένας μοναδικός θησαυρός υπό απειλή που «θωρακίστηκε» την τελευταία στιγμή

Η Πολύαιγος, γνωστή ως ένα από τα τελευταία ακατοίκητα στολίδια των Κυκλάδων, αποτελεί προστατευόμενη περιοχή ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, ενώ είναι και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Το ΚΑΣ επίσης γνωμοδότησε θετικά για την κήρυξη και της θαλάσσιας περιοχής του Όρμου Συκιάς ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος γύρω από το νησί.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην κήρυξη της Πολυαίγου σε Α’ Ζώνη αδόμητη, απολύτου προστασίας.

«Η Πολύαιγος δεν είναι οικόπεδο προς εκμετάλλευση»

Η Πολύαιγος αποτελεί κοινό φυσικό και πολιτιστικό θησαυρό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πεδίο τουριστικής εκμετάλλευσης.

«Η οποιαδήποτε παρέμβαση δόμησης για τουριστικούς σκοπούς θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας», τονίζει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΕΤ.

Τα ελάχιστα υπάρχοντα κτίσματα

Σήμερα, στο νησί υπάρχουν ελάχιστα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας:

• ο φάρος που χτίστηκε το 1898,

• τα ερείπια μοναστηριού/ναού του 1622,

• παλιές εξορυκτικές εγκαταστάσεις (λατομεία τραχείτη),

• κατασκευασμένα μονοπάτια, μαντριά και πέτρινες καλύβες.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι εδώ πρέπει να μπει «τελεία» στην τσιμεντοποίηση.