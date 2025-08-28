Αθηνά Οικονομάκου: Νέα απόδραση στη Μήλο μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα – Οι καλοκαιρινές στιγμές τους

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν τις διακοπές τους, αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά των Κυκλάδων, τη Μήλο. Το ζευγάρι, που βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της σχέσης του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις ανέμελες στιγμές του.

Η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, έχει επιλέξει να απαντήσει στις φήμες με διακριτικότητα.

Όπως είχε δηλώσει η ίδια, «παρ’ όλα αυτά, αυτοί που με ξέρουν με αντιμετωπίζουν με αγάπη». Φαίνεται πως η ηθοποιός έχει αφήσει πίσω της τις όποιες αρνητικές αναφορές και επικεντρώνεται στην προσωπική της ευτυχία.

Η νέα απόδραση στην μαγευτική Μήλο

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στην παραλία, με την Αθηνά Οικονομάκου να δημοσιεύει τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας «Από τη Μήλο, με αγάπη».

Μάλιστα, ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν αυτό στο οποίο η Αθηνά Οικονομάκου έκανε κατακόρυφο, με τον Μπρούνο Τσερέλα να της κρατά τα πόδια.

Δείτε τις φωτογραφίες: