Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: “Ο τουρισμός στην Ελλάδα φυσικά και θα επηρεαστεί, ήδη έχουν ακυρωθεί κρουαζιέρες”

Η τουριστική περίοδος του 2026 διαγράφεται με ανάμεικτα συναισθήματα στην Ελλάδα, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τον κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.

Η υπεύθυνη καταστήματος με τουριστικά είδη στη Ρόδο, Αθανασία Κουφού, αναφέρει στο DEBATER:

«Ήδη έχουν ακυρωθεί κρουαζιέρες Εβραίων. Οι Ισραηλινοί δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις τους να ταξιδέψουν λόγω πολέμου. Σίγουρα αυτούς τους τουρίστες θα τους χάσουμε φέτος. Ωστόσο είμαστε αισιόδοξοι.»

Πηγές του DEBATER από τουριστικό πρακτορείο στην Αθήνα κάνουν λόγο για τις κρατήσεις που παραμένουν σταθερές από την Ευρώπη, αλλά οι επισκέπτες από τη Μέση Ανατολή δείχνουν επιφυλακτικότητα. Περιμένουμε απώλεια 10–15 % των αφίξεων από συγκεκριμένες χώρες, κυρίως από το Ισραήλ.

Συνολικά, οι φορείς και ειδικοί συμφωνούν ότι ο ελληνικός τουρισμός για το καλοκαίρι του 2026 παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός, με ενδείξεις ανθεκτικότητας αλλά και προκλήσεις που χρειάζονται στενή παρακολούθηση.