Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι που ζητά την εκταφή του παιδιού του

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του, θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μηνύματα στήριξης και αλληλεγγύης καταφτάνουν από δεκάδες φορείς και πολίτες. Συνολικά 55 σωματεία, ανάμεσά τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον απεργό πείνας, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν το ταχύρρυθμο κλείσιμο της ανάκρισης για το δυστύχημα, ζητώντας δικαίωση και διαφάνεια.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε: «Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια, να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε αυτό το βράδυ. Αναρωτιέμαι, τι φοβούνται;».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που με υποστηρίζετε. Είμαι πολύ συγκινημένος, αλλά ταυτόχρονα πολύ απογοητευμένος. Μετράω τόσες μέρες εδώ πέρα και κανείς από αυτούς εδώ πίσω δε νοιάστηκε. Μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι της υπόθεσης».

Και κατέληξε: «Το χρωστάμε στα παιδιά των Τεμπών, το χρωστάμε στη χώρα μας έτσι ώστε να μη ζήσει ξανά τέτοιο έγκλημα. Και θέλω να πω ότι εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου, δε σταματώ. Μέχρι τέλους. Εδώ θα είμαι στην πόρτα τους. Δε φοβάμαι κανέναν».

