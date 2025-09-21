Μαρία Καρυστιανού: Στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι – “Δεν ξέρουμε αν έχουμε θάψει τα παιδιά μας”

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) καθώς η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος.

Οι δύο τους, δύο γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη βρέθηκαν μαζί στην πλατεία Συντάγματος με τον Πάνο Ρούτσι να συνεχίζει την απεργία πείνας αξιώνοντας το δικαίωμα εκταφής των οστών του αδικοχαμένου γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή.

Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει.

Πρώτον και δεύτερον και πιο σημαντικό δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο για αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως η εκταφή. Και όχι μόνο να γίνει εκταφή στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις η κυρία Αδειλίνη, γιατί ο κύριος Μπακαϊμης, γιατί ο κύριος Φλωρίδης, γιατί ο κύριος Τσόκας δεν θέλουν την εκταφή», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στους δημοσιογράφους στεκόμενοι δίπλα στον κ. Ρούτσι.

«Ο Σύλλογος έχει στείλει δελτίο τύπου διαμαρτυρίας σε όλους τους Ευρωβουλευτές στην PETI, που είναι για το κράτος δικαίου. Έχουμε στείλει στον Επίτροπο για την Δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στον Πρόεδρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όλοι τους θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Να μην έχουμε φωνή; Δεν μας αξίζει αυτό», κατέληξε.