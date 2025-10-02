Πλημμύρισε η Μεσογείων στο ύψος της ΕΡΤ – Με δυσκολία πολίτης κρατιόταν όρθιος από την ορμή του νερού (Εικόνες)

Σε ποτάμι μετατράπηκε η Λεωφόρος Μεσογείων το μεσημέρι της Πέμπτης, στο ρεύμα ανόδου και συγκεκριμένα στο ύψος της ΕΡΤ, μετά από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική.

Η δεξιά πλευρά του δρόμου κατέβαζε ορμητικά μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για πεζούς και οδηγούς. Όπως φαίνεται σε εικόνες από το σημείο, πολίτης που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο δυσκολεύτηκε να παραμείνει όρθιος, καθώς η δύναμη του νερού τον παρέσυρε σχεδόν εκτός ισορροπίας.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσχέρεια, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν λόγω της στάθμης του νερού που ανέβηκε γρήγορα. Τα συνεργεία της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας κλήθηκαν να συνδράμουν στην αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους οδηγούς.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη άμεσων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.