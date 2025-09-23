iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Πλατεία Αμερικής: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα

Συνελήφθη ο αναβάτης της μοτοσικλέτας

Πλατεία Αμερικής: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/9 στην πλατεία Αμερικής όταν μηχανή παρέσυρε μια γυναίκα.

Συγκεκριμένα, η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια και η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

