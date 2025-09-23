Πλατεία Αμερικής: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα
Συνελήφθη ο αναβάτης της μοτοσικλέτας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/9 στην πλατεία Αμερικής όταν μηχανή παρέσυρε μια γυναίκα.
Συγκεκριμένα, η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα που διέσχιζε την Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια και η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.
Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.
