Πλατεία Αμερικής: Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας – Με αναπνευστικά προβλήματα 2 άτομα

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 12/11 στην πλατεία Αμερικής, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ρολόγια μέτρησης ρεύματος στο υπόγειο πολυκατοικίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσει την πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 23:00, προτού επεκταθεί στα διαμερίσματα.

Για περίπου δύο ώρες η οδός Λευκωσίας παρέμεινε κλειστή με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη μέσα στους πυκνούς καπνούς και την Τροχαία να κλείνει ακόμα και την οδό Ευπαλίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.