Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Ζέας: Παρανάλωμα του πυρός τέσσερα πολυτελή σκάφη – Βυθίστηκαν τα τρία (βίντεο)

Στο σημείο 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο

Μαρίνα Ζέας: Παρανάλωμα του πυρός τέσσερα πολυτελή σκάφη – Βυθίστηκαν τα τρία (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:59

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο για ρίψεις νερού από θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, προτού επεκταθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μαρίνα Ζέας

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες τυλίχθηκαν τουλάχιστον τέσσερα σκάφη, εκ των οποίων το ένα ξύλινο.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία από αυτά βυθίστηκαν και το τέταρτο έχει πάρει κλίση, ενώ στο νερό μπήκαν ειδικά φράγματα, ώστε να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ έρευνα διεξάγει το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Τα βυθισμένα σκάφη θα μετακινηθούν από ρυμουλκά του Λιμενικού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας. Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη […]