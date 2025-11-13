Μαρίνα Ζέας: Παρανάλωμα του πυρός τέσσερα πολυτελή σκάφη – Βυθίστηκαν τα τρία (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Στην περιοχή έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αλλά και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο για ρίψεις νερού από θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, προτού επεκταθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις φλόγες τυλίχθηκαν τουλάχιστον τέσσερα σκάφη, εκ των οποίων το ένα ξύλινο.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία από αυτά βυθίστηκαν και το τέταρτο έχει πάρει κλίση, ενώ στο νερό μπήκαν ειδικά φράγματα, ώστε να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ έρευνα διεξάγει το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Τα βυθισμένα σκάφη θα μετακινηθούν από ρυμουλκά του Λιμενικού.