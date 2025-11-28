Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη με τους “μαϊμού” πίνακες – Τα “κόλπα” του μεγαλοδικηγόρου για να πείσει τον λογιστή

Πλαστούς πίνακες του γνωστού ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ψεύτικους ράβδους χρυσού, πουλούσε ένας 57χρονος δικηγόρος. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει διατελέσει την δεκαετία του 1990 στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο.

Εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριος στον… κοινωνικό ακτιβισμό, καθώς, ήταν εκ των επικεφαλής του κινήματος «Παραιτηθείτε».

Ο δικηγόρος με το «πλούσιο» βιογραφικό και το νομικό γραφείο που απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων, εμφανίζεται ως «ειδικός» στη παροχή συμβουλών, στην εποπτεία εταιρικών και διεθνών προγραμμάτων και οργανισμούς, σε διάφορες βιομηχανίες.

Μαζί του συνελήφθη και ένας συνεργός του, ηλικίας 42 ετών. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ένας λογιστής, παρουσιάστηκε στα γραφεία του Ελληνικού FBI και κατήγγειλε τον δικηγόρο, υποστηρίζοντας πως, του είχε καταβάλει το ποσό των 300.000 ευρώ, για να αγοράσει ράβδους χρυσού.

Εκ των υστέρων το θύμα, διαπίστωσε πως οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικοι και απαίτησε την επιστροφή των χρημάτων του.

Αντί αυτού, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο δικηγόρος τον έπεισε πως θα του έδινε πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας, αντί χρημάτων.

Μαζί με τους πίνακες μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο πιστευτός, ο δικηγόρος έδωσε στο θύμα του και πιστοποιητικά γνησιότητας των έργων τέχνης!

Όπως διαπίστωσε όμως το θύμα, είχε εξαπατηθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο άνθρωπο, καθώς και οι πίνακες ζωγραφικής ήταν πλαστοί!

Άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ξεκίνησαν έρευνες στα σπίτια των εμπλεκόμενων, εντοπίζοντας πλήθος πειστηρίων.

Οι ψεύτικοι πίνακες και τα όπλα

Τα ξημερώματα της Τρίτης στελέχη του Ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια των δυο κατηγορουμένων σε Αθήνα και Παιανία και εντόπισαν συνολικά, 481 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, όπως εκτίμησε ανεξάρτητος πραγματογνώμονας που κλήθηκε να ελέγξει τα έργα. Μάλιστα δυο από αυτά, έφεραν πιστοποιητικά γνησιότητας.

Όπως διαπίστωσε ο εκτιμητής, τα πιστοποιητικά που συνόδευαν τους δυο πίνακες, προσομοίαζαν με αυτά, που είχαν εντοπιστεί μετά την εξάρθρωση σπείρας που εμπορευόταν πλαστά έργα τέχνης και είχε σημειωθεί σε δυο φάσεις, το 2023 και το 2024.

Παράλληλα εντοπίστηκαν, 4 πιστόλια, 6 γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων και 2 κινητά τηλέφωνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς παρουσιάζουν τα τέσσερα πιστόλια που είχε στην κατοχή του, σε χώρους του σπιτιού του, ο 57χρονος δικηγόρος. Ένα από αυτά, είχε κατασχεθεί από την υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων στις 9 Ιουλίου του 1992 και παραμένει άγνωστο πως περιήλθε στην κατοχή του.

Δυο ακόμη πιστόλια, τα οποία είχε κατείχε ο δικηγόρος, δεν είχα καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μόνο ένα από αυτά κατείχε νόμιμα και μάλιστα το κατείχε νόμιμα για την προσωπική ασφάλεια.

Όλα τα όπλα έχουν σταλθεί για βαλλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκνομη ενέργεια κατά το παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο και άλλα άτομα να έχουν πέσει θύματα των απατεώνων.